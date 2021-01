Unidas Podemos esixe a dimisión da alcaldesa de Boimorto por valerse do seu cargo para vacinarse contra a Covid

Unidas Podemos exixe a dimisión inmediata da alcaldesa de Boimorto, a popular María Jesús Novo Gómez, tras terse publicado hoxe por parte de eldiario.es que se vacinou contra o coronavirus sen atoparse en ningún dos grupos que están a recibir a vacina.

As explicacións que recolle o xornal e nas que xustifica a súa vacinación como persoal dunha residencia son «estrafalarias e absolutamente insuficientes’, xa que a rexedora da localidade coruñesa de Boimorto conta con dedicación exclusiva para o cargo público que desempeña.

«Esiximos que dimita inmediatamente e que pida disculpas públicas por ter empregado o seu cargo público para pasar por diante da xente maior do noso país ou do noso persoal sanitario que leva meses en primeira fila loitando contra o virus», sinalou Gómez Reino.

O deputado pregúntalle ademais ao señor Feijóo «se hai máis responsables políticos ou cargos públicos que teñan pasado por diante dos maiores ou do persoal sanitario».

«Está fora de toda ética e compromiso co servizo publicó que en plena terceira ola, cos hospitais colapsados e con toda Galicia confinada, algúns utilicen o seu cargo público para o seu propio beneficio e non os do conxunto da cidadanía», conclúe Gómez Reino.

«A rexidora popular de Boimorto debe dimitir de inmediato», sentenciou.