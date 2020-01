Uninaval acepta unha espera de tres meses ante un previsible acordo de refinanciación de Barreras

Asime e Uninaval reuniron esta tarde á industria auxiliar acredora do estaleiro Hijos de J. Barreras, garfos do 75% de débeda do estaleiro para acordar a súa posición ante a proposta por parte de Barreras de obter un prazo de espera ante o previsible acordo de refinanciamento que evitaría chegar ao concurso de acredores.

Uninaval acordou en xunta xeral aceptar a espera de tres meses solicitada polo estaleiro o venres pasado, a efectos do acordo de refinanciamento que confían presente Barreras no xulgado do mercantil antes do día 2. Adoptouse o acordo por unanimidade a pesar de que, aclaran, a comunicación e negociación co estaleiro nestes catro meses foi practicamente nula, mostrando con iso unha falta de respecto cara á industria auxiliar.

Desde Asime e Uninaval, que representan en total un 75% da débeda existente, reiteran o compromiso coa viabilidade do estaleiro, confiando así mesmo na pronta cobranza da débeda total que se negociará entre a dirección de Uninaval e a dirección de Hijos de J. Barreras.