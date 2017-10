Connect on Linked in

Ante a situación de emerxencia ocasionada polos lumes que afectan a Vigo e a súa contorna e dado o agravamento experimentado nas ultimas horas, a Universidade de Vigo acorda suspender a actividade docente este luns 16 de outubro no campus de Vigo. A Universidade informa que as instalacións do campus universitario vigués nestes momentos non están a resultar afectadas polo lume.