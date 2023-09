Unknown, una marca de ropa española que revoluciona el “souvenir”

En un mundo globalizado en el que nos encanta viajar y conocer nuevas culturas, los souvenirs son parte de estas experiencias. No es que sea algo nuevo, todo lo contrario. El mundo del souvenir ha existido desde que comenzamos a explorar el mundo, también nuestro propio país. Una camiseta que reza “Alguien viajó a Benidorm y se acordó de mí” tenía su gracia. No obstante, hemos avanzado en diseño y gusto. Tanto, que ya tenemos firmas como Unknown, con camisetas de calidad, que se encargan de revolucionar el mundo del souvenir de España. Porque los recuerdos genéricos no captan la verdadera esencia ni el espíritu de los lugares. Porque las representaciones de cada país deben hacerse con más alma y corazón, evitando los estereotipos y valorando las tradiciones y riqueza cultural. Esta nueva firma de camisetas promete expandirse al resto del mundo, y aunque actualmente sólo cuenta con recuerdos de España y México, son más que suficientes para hacernos a la idea de la calidad de sus diseños.

Inspiración y creadores locales

Unknown nace por la necesidad de crear el diseño de un souvenir original. Una oportunidad de conseguir ropa de España que no sea la típica camiseta de turistas que vemos en todos los locales de la costa española.

Una marca inspirada en las ciudades y culturas que, además, crean camisetas de calidad diseñadas por artistas locales.

Esto último tiene mucho sentido ¿quién mejor que un creador local para crear un recuerdo de esa ciudad?

No podemos olvidar, además, que cada rincón del mundo tiene su propio estilo. Unknow quiere expandirse, por lo que su objetivo es colaborar con diseñadores que puedan dar esa visión con alma de cada una de las ciudades más turísticas del mundo.

España y México: el principio

Comenzaron con España porque son una empresa española. Así, podemos encontrar diseños de camisetas de las meninas o camisetas de Ibiza, siendo dos conceptos muy internacionales que nos definen como país.

Sí, la guitarra española tampoco podía faltar en sus camisetas de calidad; y es que Unknow quiere escapar de los clichés de los souvenirs, pero no deja a un lado la riqueza cultural de nuestro país, y claro, la guitarra forma parte de esa riqueza.

Aunque la empresa nace en España, pronto se decanta por México para poder extender su nueva forma de crear recuerdos de viajes, o incluso de poder llevar nuestro país en los nuestros.

La nueva colección de Unknow México nos habla de deliciosos sabores de la gastronomía. Una colección que rinde homenaje a México, siempre con prendas de una calidad máxima. ¿Qué nos recuerda a México? Sin duda el mezcal. Así, encontramos varios modelos, diseñados por un artista local, que ahondan en la cultura del mezcal creando una prenda perfecta para regalar.

Una firma con ganas de crecer

Lo cierto es que en un mundo globalizado, las posibilidades de viaje son muchísimas. Hoy por hoy encontramos países muy turísticos que bien merecerían tener una línea de productos en Unknow. La buena noticia es que desde esta firma española trabajan todos los días para ir ampliando sus colecciones y mostrar así sus diseños inspirados en diferentes culturas y sus procesos artesanales completamente únicos. De esta forma, no es de extrañar que en poco tiempo en lugares como París, Londres o Tokio empiecen a conocer una marca de ropa llamada Unknown.