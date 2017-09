Uns 36.829 escolares de educación infantil, primaria e especial comezaron este luns o curso 2017/18 na área territorial de Vigo

Print This Post

Uns 36.829 escolares comezaron este luns as clases nos ciclos de infantil, primaria e educación especial na área territorial de Vigo, segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Neste sentido cómpre lembrar que as cifras de matriculación poden ir mudando ao longo do curso escolar.

Segundo estimacións da Xunta de Galicia, 11.167 alumnos se incorporaron as aulas de educación infantil e 25.316 no caso de primaria. No que atinxe á educación especial, o número estimado de matriculados para este curso é de 346.

Atendendo aos datos segregados por municipios: