UPYD culpa a Sánchez de facer o país máis ingobernable

O portavoz nacional de Unión Progreso e Democracia, Cristián Brown, criticou con dureza ao presidente socialista, Pedro Sánchez, por ser o principal culpable dunhas novas eleccións cuxos resultados fan máis difícil a gobernabilidade do país: “Lonxe de desbloquear a situación, agora o goberno está preso dos nacionalistas e do populismo de extrema esquerda”.

Ademais, esta repetición dos comicios ocasionou o auxe “da extrema dereita”, o que en opinión do líder nacional de UPYD “podo supoñer un importante retroceso en dereitos sociais e fragmentar aínda máis á sociedade española”. Para Brown “Abascal non só non vai solucionar ningún dos nosos problemas, senón que creará novos para gañar visibilidade”.

Brown, que formaba parte da candidatura madrileña de Cidadáns, froito dun acordo entre ambas as formacións, tamén lamentou “o retroceso do centro moderado” pero remarcou que segue sendo indispensable “para cohesionar á sociedade e superar sectarismos”.

Por último, pediu a PP, Cs e PSOE que “deixen ao carón as siglas, pensen no ben de país e cheguen a un acordo de goberno”. “Cunha nova crise económica no horizonte e uns independentistas que están a redobrar os seus ataques ao Estado de Dereito, os partidos constitucionalistas deberían buscar o consenso”. Doutra banda, a dirección de UPYD anunciou que o próximo 30 de novembro celebrará un Congreso Extraordinario para elixir ao novo portavoz nacional e definir o futuro do partido.