UPYD responde a Gabriel Rufián: “Galicia ya es libre y no necesita ningún salvapatrias nacionalista y acomplejado como él”

Unión Progreso y Democracia en Galicia responde a las proclamas de “Galiza ceive” de Gabriel Rufián en el Congreso señalando que “Galicia ya es libre gracias a la democracia y al Estado de Derecho, ese que tanto alenta a saltarse el señor Rufián y los golpistas catalanes”.

La formación magenta cree necesario atajar de raíz actitudes como las del diputado de ERC ya que “no hacen otra cosa que incentivar el odio en la sociedad y ponen de manifiesto que el nacionalismo no tiene escrúpulos cuando quieren imponer el desorden frente a la legalidad”, afirman.

El líder de la formación en Galicia, Javier Lojo, pide a Rufián “que deje a los gallegos en paz” pues afirma que “Galicia ya es libre y no necesita ningún salvapatrias nacionalista y acomplejado como Rufián”. Lojo, que ve con preocupación el crecimiento del nacionalismo en Galicia, señala que “como en Cataluña, ya se vuelve a ver en Galicia el acoso selectivo de los nacionalistas gallegos a aquellos que no piensan como ellos” y asegura que “todo viene alentado por el problema catalán y el no haberlo parado a tiempo. Ahora en el resto de comunidades históricas vemos como los nacionalistas disgregadores comienzan a ver cierta esperanza y a creer que saltarse la ley sale barato”, asegura.

Lojo se muestra también muy crítico con el “discurso emocional pero nada racional” de los partidos nacionalistas y cree que “la solución está en profundizar de una vez por todas en una verdadera igualdad de derechos de todos los ciudadanos sea cual sea su lugar de residencia. Los territorios no tienen ningún derecho. Ninguno. Los tienen los ciudadanos. Eso es algo que no puede olvidar el BNG, ni ERC ni ninguno de los secidiosos catalanes”, subraya.

UPYD cree que el modelo de las autonomías está agotado y no sirve para garantizar la igualdad y la cohesión. “El actual modelo autonómico es inviable para garantizar que todos los ciudadanos españoles tengan los mismos derechos. No necesitamos más nacionalismo sino más democracia y mayor respeto a nuestras leyes”, señala Lojo que cree que “no podemos seguir soportando 17 sistemas educativos distintos y 17 sistemas sanitarios distintos. Hay que devolver la competencia de Educación y Sanidad al Estado aunque la gestión sea descentralizada”.

La formación magenta cree que Galicia debe ser decisiva en la toma de decisiones nacionales pero no a costa de más nacionalismo, sino de políticas progresistas que hagan que todos los ciudadanos se sienten mejor representados. Es por eso que defendemos una reforma de la Ley Electoral con un nuevo sistema más justo y proporcional que haría que todos los votos valiesen lo mismo, evitando las grandes desigualdades que la ley actual presenta.