UPYD une forzas con Cidadáns para frear o avance de populistas e nacionalistas

Durante a súa comparecencia, Brown declarou que o obxectivo deste pacto é “unir forzas para frear o avance de populistas e nacionalistas”, tanto en Europa como en España. “A complicada situación política de España, coa puxante ameaza do separatismo e dos extremismos e o descrédito no que se está sumindo o proxecto europeo, fixeron necesaria a unión de varios partidos constitucionalistas para loitar por un proxecto común”, explicou o líder progresista.

Ademais, Brown recalcou que este acordo non supoñerá “nin a disolución do partido nin a renuncia á afiliación por parte dos candidatos de UPYD que irían como independentes nas listas de Cs”. Sobre a posibilidade de fusionarse, quixo deixar claro que cada partido “ten a súa estrutura” e, por tanto, ambos actuarán con independencia: “Coordinarémonos, pero a nosa actividade será separada”.

