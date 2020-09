Urbanismo aproba a declaración de área de rehabilitación prioritaria para os edificios situados fronte á Basílica de Santa María A Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo aprobará o vindeiro martes a declaración de área de rehabilitación prioritaria do conxunto de edificacións situadas fronte á Basílica de Santa María. O alcalde indicou que o goberno local xa traballa cos propietarios dos negocios situados nos baixos para chegar a acordos sobre as expropiacións.