Urbanismo aprobará o cambio de uso dunha parcela municipal en Esturáns para trasladar o Parque de Bombeiros de Balaídos Abel Caballero informou este venres de que a Xerencia de Urbanismo aprobará a vindeira semana o cambio de uso dotacional dunha parcela do Concello para que poida acoller o novo Parque de Bombeiros. Unha nave existente no ámbito de Esturáns será o destino das instalacións que actualmente están no Estadio Municipal de Balaídos.