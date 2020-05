Urbanismo inspeccionará de novo o edificio incendiado en Sanjurjo Badía e o goberno local mantén aloxados en hoteis a 22 inquilinos

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este martes de que o arquitecto municipal levará a cabo unha nova avaliación no edificio número 159 de Sanjurjo Badía que sofreu un incendio o pasado sábado.

Na inspección preliminar non detectou problemas estruturais graves no edificio pero si no garaxe, polo que nas últimas horas levouse a cabo o traballo de apuntalamento do forxado e fixación de estruturas para poder contar novamente con auga e luz no edificio.

Caballero sinalou que actualmente están a traballar no inmoble os axentes da Policía Científica que investigan as causas do lume e que no momento que Urbanismo reciba autorización levarase a cabo a nova inspección por parte do arquitecto municipal.

O Concello mantén actualmente aloxados en tres hoteis da cidade a 22 inquilinos do inmoble, que seguirán alí mentres sexa preciso. O custo destes aloxamentos será repercutido posteriormente ao seguro.