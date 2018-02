Urbanismo valida a ordenanza que permitirá ao Concello sacar á puxa pública soares ou edificios abandonados A Xerencia de Urbanismo aprobará o ditame dunha ordenanza que permitirá ao Concello poñer no mercado soares e edificios que se atopen en estado de ruína ou abandono. O seguinte paso administrativo será a validación do Pleno e posterior exposición pública. As previsións do goberno local son que a norma estea en vigor no segundo trimestre do ano.