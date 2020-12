Usa as cintas ou escaleiras elécticas correctamente

Moito se fala do Vigo Vertical pero nunca se fala de como se debe utilizar, esteas consellos que publicamos no día de hoxe son os que as empresas de lestes medios de transporte aconsellan, noticiasvigo.es ponos ao dispor de toda a ciudanía.

Só fálase do Vigo Vertical que nace dunha Estratexia de Desenvolvemento Urbano “Sostible” e Integrado que, cofinanciado a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), tenta liquidar os desniveis dunha «cidade en costa» como Vigo.

Segue e comparte estes consellos:

✅ Non corra, suba ou baixe no sentido contrario ao fluxo da escaleira/cinta mecánica.

✅ Non camiñe nas escaleiras mecánicas, fixéronse para transportar persoas automaticamente. A acción non aforra o tempo dos usuarios e aínda contribúe ao atraso dos demais pasaxeiros.

✅ Non apoie os pés sobre o rodapié.

✅ Nunca sente nos chanzos da escaleira mecánica.

✅ Nunca sente na plataforma da cinta mecánica.

✅ Non exceda a banda de seguridade amarela.

✅ Os anciáns ou persoas con mobilidade reducida, incluíndo as persoas en cadeira de rodas e as persoas que transportan o cochecito de bebé ou o carriño da compra deben optar por non empregar as cintas e escaleiras. (En caso de accidente a persoa que opto por usalo a responsabilidade do accidente é ela mesma).

✅ Os nenos menores de 10 anos deben estar acompañados por un adulto.

✅ O pasamanos da escaleira e cinta mecánica é un elemento de seguridade e non debe utilizarse como resbalador ou para apoiarse.

✅ Os animais domésticos deben ser levados no colo.

✅ As mulleres deben ter coidado coa roupa longa, como saias e vestidos que poden quedar atrapados no chanzo.