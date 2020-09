O sábado 19 ás 12.00 no Mercado do Berbés terá lugar a inauguración das V Xornadas do Mar co seu primeiro acto: Show cooking (sesión de cociña) a cargo do cociñeiro Iván Méndez cociñeiro do Restaurante Marina Davila, nos fará en directo varias preparacións culinarias das que todos e todas poderemos aprender e gozar, preparará pratos relacionados coa cociña do mar.

O aforo é limitado e ocuparase por rigoroso orde de chegada.

Agradecerase a entrega dun ou máis quilos de comida non perecedoira para a súa posterior distribución á organizacións solidarias.