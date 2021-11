Vallas publicitarias en Vigo

A diario nos encontramos bombardeados por publicidad en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. La publicidad con vallas publicitarias es algo básico para muchas empresas, y para contratar este tipo de publicidad en Vigo, no existe nada mejor que dePoste para conseguir así una valla publicitaria efectiva.

Las vallas publicitarias son grandes estructuras perpendiculares al suelo en las que se apoya un mensaje publicitario de gran tamaño. Esto permite que se tenga un gran impacto, lo que permite que puedas conseguir que tanto los peatones como a quienes van en su coche las vean.

¿Qué ventajas ofrece una valla publicitaria?

Las vallas publicitarias son un tipo de publicidad que tiene muchas ventajas interesantes. Dentro de las principales a tener en cuenta están:

Permiten tener una mejor segmentación geográfica, en especial porque se pueden tener clientes que están cerca de la empresa y se puede llegar a personas interesadas en tus productos o servicios.

Ofrecen la posibilidad de inclusión de prácticamente cualquier clase de mensaje.

El coste por impacto puede llega a ser muy bajo comparado con otros tipos de publicidad.

Están colocadas en zonas de alto tráfico tanto de vehículos como peatones, lo que permite que se tenga una gran cantidad de usuarios que verán la publicidad.

Son muy fáciles de contratar, en especial si lo haces con una empresa especializada como es el caso de la empresa dePoste.

Ahora que ya conoces todas las ventajas que puedes conseguir con este tipo de publicidad es el momento de que conozcamos cómo es el proceso para contratar este tipo de publicidad.

¿Cómo se contratan las vallas publicitarias?

El proceso de contratación de una valla publicitaria se hace mediante una agencia de publicidad. Estas ofrecen la oportunidad de contratar una valla a diferentes tarifas y a determinados plazos de tiempo.

El coste de contratación de este tipo de vallas suele variar dependiendo de la zona donde se encuentren las vallas. En algunas zonas el precio puede ser bajo y estar alrededor de los 300 euros, mientras que en otras los precios pueden llegar hasta 1.100 euros por la contratación.

En muchas ocasiones los anuncios de gran tamaño, si no se encuentran en una zona que no tenga demasiado tránsito puede resultar bastante asequible. Por este motivo, pueden llegar a ser una buena opción para conseguir publicidad barata. Antes de contratar una valla publicitaria se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Formato especial

Debes tener en cuenta que algunas vallas publicitarias se alquilan en un formato especial, que se limita únicamente a quince días o un mes. En todo caso, esto se ajustará a las necesidades de algunas empresas, aunque este formato no siempre estará disponible.

Tamaños

Los tamaños de las vallas publicitarias varían dependiendo de la empresa con la que se haga el contrato, aunque no suelen variar en grandes cantidades. A esto se le debe sumar que los costes de producción de una valla publicitaria son bajos. Por este motivo, dependerá de las dimensiones y el lugar donde se quiera ubicar la valla.

Vallas en lugares específicos

En algunas ocasiones puede que una empresa requiera un anuncio en un lugar donde no existen vallas. Esto puede que no suponga un problema, porque muchas empresas pueden tramitar los permisos legales para que se pueda instalar la infraestructura en concreto. Sin embargo, no es lo más común con lo que te encontrarás.

Teniendo esto en cuenta, las vallas publicitarias son una gran opción a tener en cuenta si se busca un sistema de publicidad para una empresa. Especialmente si se quiere llegar a una gran cantidad de público de una forma bastante efectiva, y así conseguir un gran rendimiento por poco dinero.