Valora Natura denuncia ás obras de humanización da rúa Venezuela de Vigo

Valoranatura ten coma obxetivo dar a coñecer e impulsar esforzos para a conservación e valoración do espazo natural, ven de denunciar as malas prácticas das empresas contratadas que esta a levar a humanización da rúa venezuela no eido da plantacións das árbores.

O pasado día 30 anunciabase

Aproximadamente dez días o tráfico na rúa Venezuela normalizarase grazas á finalización da maior parte das obras de humanización. Anunciouno esa mañá o alcalde, Abel Caballero, que engadiu que só faltará por acabar un pequeno tramo desde o colexio Maristas ata Blein Budiño.

O orzamento da actuación municipal na rúa Venezuela é de 4,5 millóns de euros, dos que case un foron destinados ao gran parque infantil, “que está a ser todo un éxito”, apuntou o alcalde. O Concello realizou nesta céntrica rúa unha humanización integral, substituíndo o saneamento e o abastecemento, colocando novos semáforos e pasos resaltados. “É a humanización 4.0”, indicou Caballero.

Nesta humanización se respetou alguns dos alcornoques que lucía a rúa venezuela, na humanización en canto deixar que as árbores respiren e se hidraten mediante as suas raices estas estan sendo cementadas, vendo en si como denuncia valoranatura que non é sano para a saúde das árbores.

Recado

Valoranatura dille ao alcalde que por favor protexa as poucas árbores urbanas da cidade e que supervisen estas malas prácticas nesta grande cidade.

As consecuencias

O cementado e que as raíces das ábores buscaran espazo para poder respirar e hidratarse con elo deformacións no granito das obras acometidas e con elo máis gasto.

#Arboricidios na rua Venezuela. en #Vigo. Destrucción de alcorques e cementamento de árbores polas malas prácticas de empresas contratadas polo #ConcellodeVigo Por favor @abelcaballero protexe as poucas árbores urbanas da cidade. Supervision das obras #Vigosinarboles #Vigomola pic.twitter.com/CVLxrsTdyw — ValoraNatura (@ValoraNatura) April 30, 2019

#Arboricidios en Rua Venezuela en #Vigo. A empresa constructora adxudicataria está CEMENTANDO as raíces das árboles nas aceras. Por favor @abelcaballero supervisen estas malas prácticas nesta grande cidade #Vigomola pic.twitter.com/jhLr8OxzfE — ValoraNatura (@ValoraNatura) April 29, 2019

Obras, aceras e #Arboricidios en #Vigo . Destrucción de alcorques e cementamento de árbores polas malas prácticas de empresas contratadas polo #ConcellodeVigo na rua Venezuela. Por favor @abelcaballero protexe as pocas árbores urbanas de #Vigomola Non é sano #Vigosinarboles pic.twitter.com/PI63YNawqZ — ValoraNatura (@ValoraNatura) April 29, 2019