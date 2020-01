Veciños de Teis e Chapela piden ao novo Goberno a supresión “xa” da peaxe de Rande

As asociacións de veciños de Teis (Vigo) e Chapela (Redondela) presentaron este luns por rexistro no edificio administrativo da Xunta unha solicitude de reunión co ministro de Transporte, Movilidad e Axenda Urbana, José Luis Ábalos, ao que reclaman que se concrete “xa” unha data para a supresión da peaxe da AP-9 en Rande, así como a adopción doutras medidas de mellora na contorna da autoestrada ao seu paso por estas dúas parroquias.

O portavoz da Asociación de Veciños de Teis, Anxo Iglesias, subliñou que a supresión da peaxe nese tramo é unha reclamación “unánime” de toda a comarca e que, xa que dita medida está contemplada no acordo de investidura asinado entre PSOE e BNG, é momento de tomar esa “decisión política”. “Non queremos que quede só no papel”, incidiu, á vez que lembrou que manter a cobranza nese tramo é “inxusto e discriminatorio” para os veciños de Teis e de Chapela.

Anxo Iglesias incidiu en que “a solución non é conxelar” a peaxe senón eliminalo, e engadiu que esa medida, unida á conversión da Ap-9 en tramo urbano desde as Torres de Padín cara ao centro de Vigo, “permitiría mellorar a mobilidade” nesas zonas, que actualmente deben soportar un gran volume de tráfico pesado.

Pola súa banda, o presidente da Asociación de Veciños de Chapela, Marcial Pérez, recalcou que, ademais da supresión da peaxe, esta parroquia leva dous anos esperando a que se executen obras de mellora e medidas contra a contaminación acústica, recollidas na ‘ addenda’ relativa ao convenio asinado entre Audasa e o Goberno para a última ampliación da autoestrada. Este dirixente veciñal ha advertido de que, se non se executan esas medidas de inmediato, Teis e Chapela “volverán ás mobilizacións”, porque “tiveron tempo suficiente de facer estudos” e, aínda que “todos os políticos apoiaban facelas”, o certo é que “non as fixeron”.