Veciños e veciñas esixiron que parte do Parque do Matias teña unha área para cans

Compartir en:









Baixo o lema “en defensa do Parque Matías para cans” a veciñanza deronse concentración nas portas da lonxa do Concello de Vigo nunha protesta, o comezo da protesta foi as 11 desta mañá, o motivo é o comezo en breve do macroparque infantil (proxecto da alcaldía) decídense unir forzas para organizar xuntas unha serie de accións.

Ubicación do Parque do Matías

O Parque do Matias ubicase na contorna do O Toxal, rúa Aragón, Extremadura e Travesía de Vigo. Preto do colexio San Fermín.

Custo do Macroparque infantil

O macroparque infantil terá unha inversión de 5 millóns de euros anunciado o 1 de xaneiro deste mesmo ano.

O proxecto

No seu anteproxecto o Concello expón unha mellora considerable da comunicación do parque que ten como “prato estrela” a instalación dun novo elevador con tres paradas: unha situada na parte baixa do recinto; outra no punto medio da leira, que conectará cos xogos e as vivendas da contorna; e a última, que ascende ata a cota máis alta do parque e comunica coa área infantil. A través dunha pasarela accederase tamén ao espazo deportivo. Para salvar o desnivel entre a entrada desde Travesía de Vigo e o punto máis elevado do parque o Concello estuda construír unha rampla en forma de zigzag de varios tramos que -matizan os técnicos de Praza do Rei- cumprirá a normativa vixente en materia de accesibilidade e non superará o 10% de pendente.

O proxecto fíxase como obxectivo mellorar a comunicación e a accesibilidade entre Travesía de Vigo, de Travesía de Estremadura e a rúa Aragón. A vía principal de acceso será Rosario Hernández Diéguez, onde o Concello estuda pintar un mural relacionado coa temática do parque. O paso con vehículos só estará permitido para residentes e servizos de emerxencias. Desde Aragón avanzarase por Rúa do Toxal, onde se habilitarán zonas de aparcamento de uso único para veciños. As restricións aplicaranse tamén no terceiro punto de entrada: Travesía de Estremadura. Entre a zona de deporte e o macroparque infantil, o Concello expón tamén alargar a calzada cun camiño de lastras peonil que facilitará o paso a unha praza ampla. Tanto desde Travesía de Vigo, como de Estremadura e Aragón priorizarase en especial aos peóns. A veciñanza expón Que nos arredores ao parque Matías xa existen na actualidade 6 parques infantís

– Parque de Mtnez. Garrido con Portela.

– Parque Jenaro de la Fuente (Instituto).

– Parque Jenaro de la Fuente ( Maruja Mallo).

– Parque Leira Matías (Zona inferior).

– Parque Rúa Aragón con Redomeira.

– Parque Rúa Párroco Jose Otero (Igrexa Fátima) As veciñas non se opoñen en ningún momento a este proxecto, mesmo destacan a preocupación pola diversión dos menores e a mellora da cidade de vigo… só solicitan que o parque Matias mantéñase como parque de cans e mellórese segundo ordenanzas Municipais en canto ao valado, creación de zonas de refresco para animais, papeleiras caninas etc. “Cada día somos máis persoas que temos cans e gustaríanos que non se esquezan estes animais, ademais temos unha cidade que é a máis fermosa de España, sexamos tamén unha cidade punteira en benestar animal, destaquemos por ser unha cidade amiga dos animais” din as veciñas.

Manifiestan que “Por favor fáganse eco desta solicitude tanto do colectivo DISTOPIA como das VECIÑAS, sobre todo pola importancia de ser unha cidade que respecta, ama e preocúpase pola súa mascotas, nesta cidade cabemos todas e todos e é noso deber crear as canles suficientes para que os nosos animais poidan xogar e relaxarse nun parque” finalizan.