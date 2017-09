Vecinos de Guixar acuden al Pleno solicitando el cese definitivo de la actividad de almacenamiento de contenedores en Guixar

Connect on Linked in

Vecinos de Guixar con el apoyo de la Asociación de Teis, mantienen sus protestas a diario ante las instalaciones de una empresa de almacenamiento de contenedores y parking de camiones, aunque en el día de hoy, una pequeña comitiva se ha desplazado a las puertas del Ayuntamiento de Vigo con una pancarta después de haberlo decidido en asamblea vecinal en el día de ayer.

En un nuevo cambio de rumbo y buscando el cese de la actividad de la empresa, la cual aseguran que molesta por el ruído y temblores que ocasiona el movimiento de cargas pesadas a escasos metros de sus viviendas, esta mañana han querido trasladar su protesta de las puertas de la empresa, a las del Ayuntamiento de Vigo; debido al pleno que ha tenido lugar.

Los vecinos han contado con el apoyo de los concejales de Marea de Vigo, que se han interesado por sus demandas y una vez finalizado el pleno, han querido dejar constancia de ello, preguntando Rubén Pérez, portavoz del grupo municipal, por el cese de la actividad. En ese momento, los vecinos que han subido hasta el pleno, debido al malestar que acumulan, han increpado con gritos de sinvergüenzas a los allí presentes, siendo identificada e invitada a abandonar el pleno por la Policía Local, una de ellas.

La concejala de Urbanismo, la cual es consciente de la problemática, se ha mostrado muy amable con los vecinos, escuchando sus protestas finalizado el pleno, asegurando según fuentes vecinales a este medio, que la próxima semana se cesará cualquier tipo de actividad al acabar el plazo de alegaciones por parte de la empresa de parking de camiones y almacenamiento de contenedores.

En una causa que parece más que justa, ya que Urbanismo ha solicitado el cese de la actividad y los vecinos han acreditado sus molestias, los vecinos han contado con el apoyo del Ayuntamiento, en concreto de Urbanismo (ya que Caballero ha estado ausente en el pleno y aún no se ha pronunciado) y como le decíamos, con el de Marea de Vigo, no así con el del Partido Popular, el cual es consciente de dicha problemática, ya que este medio ha mantenido conversaciones privadas con uno de los concejales del partido, el cual, afirmaba que si no se cumplía la ley, serían los primeros en mostrar su apoyo. Noticias Vigo no ha recibido ninguna nota de prensa por el momento de los populares.

Cabe destacar también el apoyo de partidos sin representación como el BNG de Vigo, quienes han participado en varias protestas a la puerta de la empresa en señal de solidaridad con los vecinos e incluso de Ciudadanos, el cual en el día de ayer en su página web mostraba su preocupación en un comunicado y se acercaba hasta el barrio.

Los vecinos afirman que continuarán sus protestas hasta que el portal de la empresa esté precintado y se termine cualquier tipo de actividad en la misma.