Vegalsa-Eroski entrega máis de 29.000 quilos de comida ao Banco de Alimentos de Vigo Os quilos totais inclúen tanto as achegas en produto dos consumidores e as súas doazóns económicas efectuadas directamente en caixa durante a III edición do Zampakilos Solidario nas tendas da provincia de Pontevedra, como a achega adicional que a empresa fai ao total de quilos recolleitos nesta iniciativa