Un vehículo causa unha alarma na rúa Coruña

Tívose constancia deste suceso ás 17:25 horas, cando se recibiu chamada telefónica na Sala Operativa do 092 da Policía Local de Vigo, informando que na rúa Coruña, un turismo estaba a empezar a arder.

Trasladados ao lugar, os axentes observaron como do citado vehículo emanaba lume pola parte dianteira.

A dotación procedeu a facer uso do extintor de dotación do vehículo policial, logrando sufocar nun primeiro instante as chamas.

Ao pouco, acudiuse unha dotación de bombeiros que procederon á extinción total do lume. Tras o cal deuse aviso á propietaria do mesmo que resulto ser M. I. R. V, de 59 anos de idade, que se trasladou ao lugar e fíxose cargo do vehículo.

Todo indica un posible fallo eléctrico como causante das chamas. Non se observaron danos nos vehículos estacionados próximos ao vehículo danado.