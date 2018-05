Ven ‘improvisada’ a creación de praias caninas en Vigo

Print This Post

A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber cualificaron como ‘improvisada’ a decisión de habilitar a praia da Calzoa como areal accesible con cans durante todo o ano, estendendo esta posibilidade durante a época estival, ao lembrar que o propio Concello de Vigo desaconsella a presenza de cánidos na zona polo seu alto valor ornitolóxico.

Xa en 2017 varias entidades ecoloxistas advertían que A Calzoa albergaba un variado número de aves catalogadas como especies autóctonas e migratorias, e é agora o goberno municipal quen se desdice avalando a proposta de acceso practicamente libre sen ter en conta a outros animais.

Os animalistas sinalaron que non se pode considerar unha política pública de convivencia responsable aquela que pode prexudicar gravemente a outros seres vivos, resultando incompatible promocionar unha praza para cans en detrimento de animais como a garzota, como apuntaban naquel momento os colectivos especializados na defensa do Medio Ambiente.

Neste sentido as organizacións animalistas refírense á necesidade de habilitar outros areais cuxa localización e natureza non afecte a outras especies, ademais de traballar a través de procedementos de participación veciñal para fomentar unha maior implicación das viguesas e os vigueses na votación de, non só praias, senón tamén a posible creación de zonas de esparexemento baixo réxime horario noutras localizacións da cidade.