Ventajas y beneficios del LED

La tecnología LED (light-emitting diode: “diodo emisor de luz”) no ha parado de revolucionar el campo de la iluminación desde su primera aparición a mediados del siglo XX. Su uso se ha ido extendiendo poco a poco hasta conquistar todos aquellos espacios en los que se requiere luz artificial, relegando la clásica bombilla eléctrica a una posición casi marginal. Hoy en día, resulta realmente fácil y barato acceder a este tipo de tecnología que ya acapara otros campos como la industria audiovisual o incluso la textil. Existen empresas pioneras en I+D que desarrollan sus propios productos llegando a ser referentes. Como ejemplo, puedes visitar esta tienda online led.

Usar tecnología LED conlleva innumerables ventajas y beneficios. Es por todos conocido el ahorro energético y económico que supone sustituir las viejas bombillas que usamos para iluminar las viviendas y estancias, así como oficinas, negocios, locales comerciales… en definitiva, cualquier lugar que necesite iluminación adicional para su uso y disfrute. El ahorro energético se traduce hasta en un 85% menos en comparación con las bombillas tradicionales.

Otra enorme ventaja que el LED posee con respecto a su antecesora es su alta resistencia y durabilidad. Las bombillas LED soportan infinitamente mejor los cambios extremos de temperatura, así como los movimientos bruscos y la humedad ambiental. Además, su vida útil es extremadamente larga si la comparamos con las bombillas tradicionales, ya que admiten un número muy superior de ciclos (veces que la bombilla se enciende y apaga) sin que su rendimiento se vea afectado.

A su mayor eficacia energética y vida útil hemos de sumarle otro beneficio importante: las bombillas LED son más ecológicas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no contienen tungsteno ni mercurio, sustancias muy tóxicas y contaminantes para el medio ambiente. De hecho, las bombillas LED cumplen con la normativa europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances) en relación a sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. También son más seguras, ya que no emiten calor (luz fría) y no necesitan mantenimiento. Son ideales para usar en espacios pequeños.

El LED es una tecnología duradera, eficiente, respetuosa con el entorno y totalmente segura para las personas. Una tecnología inteligente por la que podemos apostar sobre seguro gracias a su versatilidad y proyección de futuro.