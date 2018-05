Vía Galega chama a siareiros/as a acudir o sábado a Balaídos cos símbolos nacionais

Via Galega -Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza- denuncia que nos últimos anos se está procedendo “de xeito sistemático á criminalización do uso de simboloxía galega nos recintos deportivos”. Expresa a súa máis firme condena destes feitos e fai un chamento aos siareiros e siareiras galegas para que acodan masivamente o vindeiro sábado a Balaidos lucindo os nosos símbolos nacionais. “Sexamos celtistas ou deportivistas, sentímonos ante todo galegos e galegas. Fagamos do noso derbi unha festa de irmandade e de defensa e afirmación da nosa bandeira nacional. Porque é a bandeira que nos une”, afirma.