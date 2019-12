Vía Galega convoca actos simultáneos en máis de 45 concellos para reclamar políticas que deteñan a emigración

Vía Galega, a Plataforma en defensa dos dereitos nacionais de Galiza, convoca para este sábado 14 de decembro máis de 45 concentracións que se organizan de xeito simultáneo en cidades e concellos galegos ao abeiro da campaña “Non emigramos, expúlsannos. Soberanía e traballo digno”.

“Estamos inmersos nunha campaña para denunciar as consecuencias negativas que ten a emigración en Galiza, que é un problema estrutural”, destacou Anxo Louzao, portavoz de Vía Galega. Estas mobilizacións que se van desenvolver ás 12:00 diante da casa do concello de 46 localidades hai que encadralas nesta campaña que inclúe a presentación de mocións nos concellos, reunións cos grupos parlamentarios, debates e palestras en cidades como A Coruña, Compostela e Ourense.

Os propios datos oficiais son “alarmantes” das consecuencias da emigración en Galiza, “que supón un drama nacional, social e persoal”, sinalou, “como despoboamento, avellentamento e desarraigamento, ademais da fenda que provoca nas persoas que se ven na obriga de emigraren”.

Nos últimos 10 anos, 80.000 mozos e mozas víronse obrigados a emigrar por falta de oportunidades dun traballo digno con estabilidade no propio país “e, polo tanto, estamos ante a vulneración dun dereito que consideramos fundamental como é traballar e vivir na propia terra”. Explicou tamén que máis de 216.000 persoas entre os 16 e os 59 anos tiveron que coller a maleta para emigrar na última década “e ante estes datos de emerxencia non podemos quedar impasíbeis e temos que tomar conciencia para atacar este problema que sofre un país rico como Galiza, con grandes recursos naturais e enerxéticos, con potencialidades económicas de traballo”.

“Isto débese á subordinación política, á falta de soberanía suficiente para decidirmos sobre o noso futuro, os nosos recursos e as nosas potencialidades e para desenvolver o país desde unha perspectiva autocentrada en base aos intereses do pobo galego e do propio país”, engadiu Louzao.

Referiuse tamén á “dependencia económica”, onde Galiza segue a desempeñar “unha función colonial na medida en que os nosos recursos son expropiados e espoliados, ao tempo que exportamos man de obra barata e drenamos grandes cantidades de aforro que serven para investir e desenvolver outros territorios do Estado español ou para o beneficio do capital transnacional”. Polo tanto, son causas “políticas e económicas”, indicou, que conducen á falta de traballo, emigración, despoboamento e á ausencia de “horizonte colectivo como propio país”.

Na área metropólitana de Vigo, as concentracións serán ás 12h nos respectivos lugares:



– Vigo, Praza da Princesa

– Redondela, diante do Concello



– Valmiñor, Cruce da Ramallosa

– O Porriño, diante do Concello

– Ponteareas, diante do Concello

– Tui, Praza da Inmaculada

– A Guarda, diante do Concello

– Moaña, diante do Concello

– Cangas, diante do Concello

No resto do territorio galego, as concentracións celebraranse diante da casa do concello dos seguintes municipios, agás en Nigrán, Sada, Pontevedra, Tui e Vigo, onde se indica o lugar escollido:

A Coruña

A Estrada

A Guarda

As Pontes

Allariz

Ames

Arzúa

Betanzos

Cangas

Carballo

Cedeira

Cee

Celanova

Compostela

Fene

Ferrol

Lalín

Lugo

Malpica

Marín

Moaña

Monforte

Narón

Nigrán (Cruce da Ramallosa)

Noia

O Barco

O Porriño

Ourense

Padrón

Pontedeume

Ponteareas

Pontevedra (Praza da Peregrina)

Redondela

Rianxo

Ribeira

Sada (Praza de San Roque)

San Sadurniño

Sarria

Teo

Tui (Praza da Inmaculada)

Verín

Vigo (Praza da Princesa)

Vilagarcía de Arousa