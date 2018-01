Victoria Alonso reelexida secretaria xeral do PSdeG-PSOE de MOS

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Trala celebración da asemblea local o pasado domingo 21 de xaneiro, os militantes socialistas volven confiar en Victoria Alonso como Secretaria Xeral e volven darlle o seu apoio. Sen máis listas presentadas, logra un triunfo por unha ampla maioría de votos a favor.

A nova executiva encabezada por Victoria Alonso conta con José Antonio Mantilla Fernández coma Secretario de Organización, Tomás Garcia Morgadas coma Secretario de Finanzas, Chiche Vila Pampillón coma Secretaria de Igualdade, Carlos Seijo Coello coma Secretario de Política Municipal, Eladio Fernández Pérez coma Secretario de Acción Electoral e Alejandro Figueroa Exposito coma Secretario de Xuventude e Formación.

Este novo equipo que comeza a súa andadura a pouco máis dun ano vista das eleccións ten coma obxectivo principal dar a coñecer a mala xestión do Partido Popular. “Somos un equipo con xente nova e con xente con experiencia, con ilusión e con ganas de facer chegar os nosos ideais a rúa” manifesta a Secretaria Xeral e engade que “aínda que no papel somos menos, a realidade é que a militancia está volcada coa executiva e o grupo municipal para que a veciñanza coñeza as nosas propostas”.

Victoria Alonso agradece a confianza depositada e di que “unha nova etapa ábrese para o grupo socialista de Mos, xa que temos moitas ganas de traballar neste proxecto a longo prazo que o presentamos coma sólido e no que todos temos a finalidade común de poñer o PSOE mosense na posición que se merece”.