Victoria aplastante del PSOE, “Haz que pase” y pasó

Con más de un 95% del escrutinio confirmado, Pedro Sánchez renovará por cuatro años más su presidencia en la Moncloa, esta vez con un mayor número de diputados, un Podemos mucho más flojo que podrá ejercer menor presión en su calendario de reformas y una derecha rota en pedazos ante la bajada de 137 a 66 escaños del PP, que no tendrá la fuerza suficiente para frenarlas y se verá abocado a una regeneración.

Y es que no hay quien pueda con Pedro Sánchez, se cargó a la vieja guardia de su propio partido, sobrevivió a ataques tanto de nacionalistas como de partidos de centro y derecha y además de resurgir a dos pésimos resultados electorales en las dos anteriores votaciones a presidente, los ha noqueado a todos en las urnas, con tanta holgura que incluso podrá escoger a sus aliados de viaje, sumando mayoría absoluta con Ciudadanos o con Unidas Podemos + Nacionalistas, lo más probable.

A nivel de España, así ha quedado el cómputo total de votos de todos los partidos que han obtenido representación

Con casi 2 millones más de votantes más y con apenas pérdida de votos en Podemos (200.000 a pesar de la notable bajada en escaños por la ley electoral), el PSOE se ha convertido en el claro ganador de la noche con 123 diputados, frente a los 66 de los Populares, abocados a una renovación ante la debacle electoral, propiciada no solo por la irrupción de VOX, sino por el giro a la ultra-derecha en campaña que ha alejado a sus votantes también a Ciudadanos, pero increíblemente, a los socialistas.

La formación naranja si bien mejora de los 32 a los 57 diputados, no logra sus expectativas de sobrepasar al PP y de no ser beneficiados por la ley electoral, no han crecido ni un 3% en el total de votos en comparación con las elecciones de 2016.

Este beneficio electoral como tercera fuerza política ha ido en contra de la formación morada de Pablo Iglesias, que con solo un 1% de fuga de votantes, ha visto como ha perdido diez diputados.

Con un 10% de votantes ha llegado VOX a las instituciones, que se traduce en 24 diputados.

A continuación nos encontramos con otra de las claves de esta jornada electoral, el crecimiento del nacionalismo en País Vasco y Cataluña, donde el partido de Oriol Junqueras, ha roto todas las expectativas pasando de 9 a 15 diputados. Por su parte el PNV mejora de 5 a 6 diputados y parte del “desinfle” de Podemos viene de Catalunya, pasando de los 12 a los 7 diputados En Común Podem, en parte, por los buenos resultados del PSC que le ha comido gran parte del electorado, al igual que le ha pasado a Podemos con el PSOE en territorio nacional.

JxCat de Puigdemont ha obtenido 7 diputados, otro de los grandes perjudicados junto a PP y Podemos, mientras que Bildu ha duplicado su representación de 2 a 4 diputados, Coalición Canaria mejora de 1 a 2 diputados, Navarra Suma entra con dos, Compromís con uno, mismo número que el partido de Revilla de Cantabria, el PRC, también uno.

Con una amplia mayoría de izquierdas en el Congreso, todo hace indicar y ante el apabullante resultado electoral, que el invencible Pedro Sánchez, será nuestro próximo presidente del Gobierno de España durante los próximos cuatro años.