Vídeo Ramón Díaz Varela sobre o peche das térmicas e a emerxencia climática

Compartimos a II Parte da Conversa con Ramón Varela Díaz en CERNA TV. O experto en contaminación atmosférica de Galiza e expresidente da asociación ecoloxista ADEGA, Ramón Varela Díaz, analiza as causas e as consecuencias do peche das térmicas galegas e as “solucións” que se están a propoñer para dar continuidade á factoría de As Pontes (min 00:01:50). Máis tamén sinala aqueles sectores nos que as políticas de transición ecolóxica deberan incidir con máis urxencia (min 00:08:00) e como afrontar a emerxencia climática (min 00:16:40).

