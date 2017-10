O vídeo viral sobre o proxecto de Liñeiriños “Porto Cabral”

Connect on Linked in

Un usuario ou usuaria de youtube co nome Porto Cabral Cara B subiu un vídeo á plataforma de vídeos o 11 de outubro de este mesmo ano, co titulo Porto Cabral «Mais alá dos números», no que mostra un breve análise do impacto negativo do Centro Comercial.

Cabe sinalar que durante catro meses, os promotores do macrocentro comercial Porto Cabral realizaron unha intensa campaña de recollida de sinaturas en Vigo e a súa comarca, logrando uns 30.000 apoios argumentando que crearán 4.000 postos de traballo.

A redacción de Noticias Vigo en conversa cos presentes nunha das mesas que ubicaron en Vigo, formuloulle a seguinte pregunta, “¿Deses supostos 4.000 empregos cantos serán realmente de nova creación?”. Desgraciadamente, os integrantes da mesa non superon respostar unha pregunta básica.