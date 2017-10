Vigo acoge la V Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple con una andaina como novedad

Print This Post

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (AVEMPO) convoca la V Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple (EM), que se celebrará el próximo domingo 29 de octubre a las 11:00 horas en la Alameda Suárez Llanos (Bouzas). Como novedad, el evento contará este año con una andaina de cinco kilómetros, que se suma a las carreras de 5 y 10 kilómetros. Las inscripciones para todas las modalidades están ya abiertas. Con este evento deportivo, AVEMPO y sus socios buscan visibilizar y concienciar a la población sobre la enfermedad y recaudar fondos para poder mantener los proyectos de atención sociosanitaria que ofrece la asociación a las personas afectadas y sus familiares.

Tras la gran acogida del pasado año, con la participación de 1.047 corredores, la Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple llega a su quinta edición con un objetivo: alcanzar las 1.500 inscripciones. El evento se ha convertido en un pilar importante para el mantenimiento de los servicios que ofrece la asociación. Tras muchos años de lucha, la reducción de ayudas que hemos sufrido en los últimos años hace que la participación social y solidaria sea más importante y necesaria que nunca.

Con la carrera, AVEMPO busca también difundir la labor que hace la asociación y sensibilizar a la sociedad con la Esclerosis Múltiple, una enfermedad para la que todavía no existe cura y que afecta cada vez más a la gente joven. Queremos acabar con el estigma que rodea a la patología y dar voz a los pacientes, que conviven con numerosos síntomas (visibles e invisibles) que dificultan su calidad de vida. Por ello, reclamamos un abordaje coordinado y multidisciplinar de la enfermedad y que se reconozca el grado mínimo de 33% de discapacidad directamente con el diagnóstico.

RECORRIDO DE LA CARRERA

La salida y la meta de la V Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple estarán situadas en la Alameda Suárez Llanos y recorrerá las calles Pescadores, Eduardo Cabello, Av. Beiramar, Jacinto Benavente, Coruña y Tomás A. Alonso, sumando una distancia total de cinco kilómetros. La carrera, de carácter competitivo y cronometrada, contará con dos modalidades opcionales: 5K (una vuelta al recorrido) y 10K (dos vueltas al recorrido).

Además, y como novedad este año, el evento contará también con una andaina sin límites de edad, en la que podrán participar menores acompañados de un adulto y todas aquellas personas interesadas que no puedan o no quieran participar en la carrera y opten por hacer el recorrido andando. Además, se ha habilitado un ‘Dorsal 0’ para todas las personas que no participen en la carrera pero quieran colaborar con la causa.

El plazo de inscripciones para todas las modalidades está ya abierto y se mantendrá hasta el 26 de octubre. Las mismas pueden realizarse en el local de la asociación o a través del portal de Laptime (http://laptime.es/eventos/v-carreira-solidaria-pola-esclerose-multiple/), empresa encargada del control técnico de la carrera. La recogida de dorsales y chips podrá realizarse el 28 de octubre, entre las 11:00 e las 19:00 horas, en la sede de AVEMPO, o el mismo día de la carrera al lado de la línea de meta entre las 9:00 y las 10:30 horas.

¿QUÉ ES AVEMPO?

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO), nacida en 1996, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivos ayudar, informar y mejorar la calidad de vida de los afectados de Esclerosis Múltiple y su entorno. Como socios de AVEMPO, todos los afectados de Esclerose Múltiple de la provincia cuentan con un espacio donde centrar la búsqueda de soluciones y compartir sus preocupaciones con otras personas con la misma enfermedad. En la sede de la asociación, eje de nuestra labor, todos los socios que lo precisan y desean pueden obtener información y beneficiarse de los servicios que ofrece AVEMPO: fisioterapia, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, yoga, pilates y pintura.

¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica, autoinmune y degenerativa del Sistema Nervioso Central que afecta al cerebro y a la médula espinal. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años, con más de 47.000 personas afectadas en España. Se trata de la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes y afecta predominantemente a las mujeres. A la EM se la conoce también como ‘La enfermedad de las mil caras’, ya que presenta múltiples manifestaciones y afecta a cada persona de forma diferente. En la actualidad se desconoce la causa de la enfermedad, por lo que no existe todavía una cura, pero sí varios tratamientos modificadores del curso de la patología.