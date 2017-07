Vigo acollerá esta fin de semana a 340 bailaríns na quinta edición de VIKUL

Connect on Linked in

O 14 e 15 de xullo, ás 20 horas, na Porta do Sol se celebrará a quinta edición deste evento, con medio centenar de actuacións de danza urbana nas que intervirán ata 340 bailaríns.

Así, as escolas Bambalina, Boombox, D.A., Diana Ballesteros, Dani Barros, Endanza, Estilo Libre (Ourense), Eva Juan, GettingJiggy, Inthecisos Crew, Jana Pérez, Kiap, The Brothers Crew, Inthecisos Crew, New Era e Danzarinas (Sampaio), traerán unha selección das mellores compañías de danza, entre as que se atopan algunhas recoñecidas nos primeiros postos de campionatos nacionais e internacionais de Hip Hop.

Dentro do programa estival “Vigo en Festas 2017” do Concello de Vigo, VIKUL ofrece aos vigueses ata dúas oportunidades de gozar de modo gratuíto destas xornadas de danza urbana. Toda a información do Encontro está na web www.vikulvigo.com e nas redes sociais.