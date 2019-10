Vigo acollerá os días 10 e 11 de outubro o primeiro Salón das Novas Solucións Tecnolóxicas ” InnovAtlántico 4.0″

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Corina Porro, participou hoxe na rolda de prensa de presentación do Salón dos avances tecnolóxicos, InnovAtlántico 4.0.

A empresa viguesa Expansión Eventos organizará os próximos días 10 e 11 de outubro o primeiro Salón das Novas Solucións Tecnolóxicas ” InnovAtlántico 4.0″, que se celebrará no Exhibition Center da Andrómena do Porto de Vigo.

“InnovAtlántico 4.0″ nace coa vocación de converterse nun referente no Norte da Península Ibérica para os sectores relacionados coa innovación, as novas tecnoloxías ou a robótica. Neste sentido, Expansión Eventos achega a experiencia de máis de vinte anos na organización de eventos como FranquiAtlántico, FrankiNorte ou FrankiBalears.

En Salón das Novas Solucións Tecnolóxicas ” InnovAtlántico 4.0″ diríxese a empresas, institucións e centros de coñecemento en áreas como, a industria 4.0, as tecnoloxías para a saúde, a robótica, os drons, portos 4.0, a industria aeroespacial ou a intelixencia artificial.

Ademais da zona de exposición, que ocupará o recibidor central do edificio da Andrómena, ” InnovAtlántico 4.0″ acollerá un foro aberto a todas as empresas participantes no que técnicos e especialistas en innovación falarán e debaterán sobre as aplicacións das novas tecnoloxías nos sectores industriais e de servizos.

Máis dunha vintena de empresas e institucións confirmaron xa a súa participación no evento. A directora do salón Raquel Robledo, destacou que nesta primeira edición realizou unha aposta pola calidade, e por iso decantouse pola celebración do salón nas instalacións do Porto de Vigo. Raquel Robledo lembra, neste sentido, que a dispoñibilidade de espazo para exposición está limitada por esta elección, polo que anima ás empresas que queiran participar que fagan o seu reserva canto antes.

Raquel Robledo destacou tamén a importancia de que este Salón celébrese en Vigo, onde se atopa un dos portos máis importantes de Europa e onde existe unha gran concentración de industria de alto valor engadido, que require permanentemente de solucións relacionadas coa innovación e a aplicación de novas tecnoloxías.

As empresas que xa confirmaron a súa participación no Salón das Novas Solucións Tecnolóxicas ” InnovAtlántico 4.0″ son: