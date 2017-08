Vigo, entre as cidades españolas coa auga máis barata, segundo un estudo da OCU Caballero referiuse este mércores ao traballo elaborado pola organización de consumidores, que analiza a tarifa da auga nas 53 principais urbes e sitúa a Vigo entre as máis baratas. Ademais, o alcalde puxo en valor que, co prezo da conexión e do mantemento do servizo, se regalan trinta metros cúbicos de auga aos usuarios.