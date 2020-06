Vigo autorizará cacharelas de San Xoán en espazos amplos para garantir a seguridade sanitaria

O alcalde anunciou esta mañá que Vigo poderá gozar das cacharelas de San Xoán dado que as condicións sanitarias asi o permiten. Será preciso cumprir unha serie de medidas preventivas -que se coñecerán no seu momento – e proximamente abrirá o prazo para solicitar o permiso pertinente. Con todo, Caballero xa avanzou que todas as cacharelas que se autoricen serán en espazos amplos que permitan manter as distancias de seguridade.