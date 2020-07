Vigo avala a seguridade e desinfección dos parques con equipos motorizados Abel Caballero pasou revista este luns aos equipos de seguridade e desinfección que traballan xa desde o pasado mes de xuño no control do aforo e hixiene dos parques infantís, biosaudables e pistas deportivas de Vigo. O Concello de Vigo destina case 360.000 euros a estes traballos durante tres meses para cumprir a normativa do Covid-19.