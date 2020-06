Vigo celebra o Día da Música con actuacións na Porta do Sol e nos xardíns de Castrelos Segundo informou Abel Caballero, Macarena Montesinos e Nuria Sotelo ofrecerán o seu espectáculo “Quen canta seu mal espanta” este venres ás 20h na Porta do Sol, mentres que o domingo, ás 19:30h nos xardíns históricos do Pazo de Castrelos, actúa a Orquestra Clásica de Vigo. Ambos concertos contarán con medidas de seguridade.