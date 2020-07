Vigo, cidade amable para o turismo de familias

Para Abel Caballero a concesión desta acreditación significa que “somos unha cidade amable na recepción do turismo de familias” e enmárcao nunha corrente positiva que se está producindo “ultimamente”, dado que “entramos en tódalas clasificacións, esquemas, somos un destino buscado en redes; entramos nun ámbito no que non estabamos que é o da atención de destinos turísticos de toda España, que se nota no nivel de afluencia e ocupación”.

A acreditación Family Friendly 2020 desenvólvea Vrbo, unha plataforma online especializada en alugueiros vacacionais para familias e, no estudo, Vigo é un dos 6 mellores destinos urbanos en España xunto a Oviedo, Santander, Cádiz, Málaga e Bilbao.