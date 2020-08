Vigo contará con 16 novos murais urbanos o que elevará a 84 as obras de arte na rúa Abel Caballero e Carmela Silva visitaron esta mañá o mural que a artista Lula Goce está a realizar diante do Mercado de As Travesas. Trátase dun dos 16 novos murais urbanos que o Concello ten en execución dentro do VI programa de Arte na rúa, dotado con 480.000 euros.