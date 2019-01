Vigo continuou no 2018 á cabeza das cidades españolas no pronto pago a provedores

Connect on Linked in

O concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros, deu conta este mércores ante a Corporación do informe sobre o cumprimento dos prazos de pago aos provedores correspondente ao último trimestre do ano, que revalidan a “liderado” do Concello de Vigo entre as cidades de Galicia e de España.

Aneiros expuxo que o Concello tramitou no ano 2018 máis de 13.000 pagos por importe superior aos 146 millóns de euros, abonados “en tempo e forma”, facendo posible evitar “tensións de tesourería” ás empresas que traballan para a administración local. O edil argumentou que o dato de Vigo revela a “solvencia” do Concello.

No mes de decembro, o Concello de Vigo pagou as súas obrigas nun prazo medio de sete días desde que a factura entra no rexistro telemático municipal, mentres que a media das corporacións locais ascende a 59 días. Con datos de novembro, os últimos comparables, segundo indicou Aneiros, Barcelona pagou en 13 días polos 20 de Madrid e Zaragoza, e os 17 de Málaga. En Galicia, A Coruña abona en 32 días, Santiago en 60 e Ourense en 65 días.

Debate

O voceiro da Marea eloxiou o “bo dato” do Concello de Vigo e puxo o foco noutras entidades que, como o Auditorio Mar de Vigo e o MARCO, presentan períodos superiores aos 30 días. Ademais, Rubén Pérez reclamou tomarse tempo para valorar os servizos prestados antes do pago e denunciou que se abonan cuestións “non auditadas”. Polo PP, Miguel Fidalgo afirmou que o goberno de Vigo “falsea” as contas computando como ingresos a futura venda do edificio municipal de Areal e anunciou que as levará ao Consello de Contas: “non nos cremos absolutamente nada”.

Jaime Aneiros pechou o debate reiterando que o goberno de Vigo actúa “sempre” dentro da legalidade e non admitindo a “gravísima” acusación do PP. A este respecto, o concelleiro recordou que a Lei de Facendas Locais xa estipula o envío das contas ao nomeado Consello e, sobre o edificio de Area, tirou do artigo 163 da norma para explicar que os ingresos deben computarse cando se xera a obriga. Con respecto á intervención de Marea, Aneiros agradeceu que se valore o dato do Concello de Vigo de pago a provedores e subliñou que todas as facturas presentadas son auditadas: “non facemos pagos a quen non cumpre”.