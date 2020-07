Vigo destinou 3,7 millóns de euros ás necesidades provocadas pola pandemia

‚ÄúFomos o concello pioneiro en Espa√Īa en pol√≠tica social na relaci√≥n de gasto por habitante, por enriba de calquera concello de Espa√Īa e seguramente de Europa‚ÄĚ, sinalou o rexedor na rolda de prensa na que detallou algunhas das partidas m√°is destacadas do √°mbito social.

O goberno municipal outorgou 9.000 axudas de emerxencia, 2.601 bolsas de comedor a nenas e nenos da cidade, entregou 54.000 men√ļs a domicilio e axudou a 1200 persoas na s√ļa casa. Tam√©n dispuxo servizo a domicilio de compra, farmacia ou outras xesti√≥ns a 266 persoas mentres 200 sen fogar tiveron cubertas as s√ļas necesidades de aloxamento, alimentaci√≥n ou hixiene. O Concello habilitou un centro de illamento para positivos que non foi preciso utilizar, reforzou a unidade de r√ļa, atendeu a 766 persoas no programa de acompa√Īamento telef√≥nico e psicol√≥xico e repartiu 300 ordenadores para nenos e nenas de primaria. Amais, realiz√°ronse 923 intervenci√≥ns con familias en risco de exclusi√≥n social con menores dentro do programa infancia e familia e imp√°rtense clases de reforzo durante o ver√°n para menores en risco de exclusi√≥n social.

Abel Caballero explicou que Vigo ten en tr√°mite de execuci√≥n, a 30 de xu√Īo de 2020, 10.794.451 euros de pol√≠tica social, cando na mesma data de 2019 a cifra estaba por enriba de 8 mill√≥ns, ‚Äúun incremento important√≠simo‚ÄĚ, na s√ļa opini√≥n. A isto, dixo, c√≥mpre sumar o Ingreso M√≠nimo Vital do Goberno de Espa√Īa que ‚Äúxa est√° cobrando moita xente‚ÄĚ. Pola contra, o alcalde criticou que a Xunta de Galicia destinase ‚Äú0 euros a Vigo dos 22 mill√≥ns que recibiu do Goberno de Espa√Īa‚ÄĚ para repartir aos concellos en materia de pol√≠tica social; ‚ÄúVigo non recibiu nada‚ÄĚ, rexeitou.