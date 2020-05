Vigo empregará a megafonía de Samil para recomendar distancia social A fase 2 da desescalada e o bo tempo enche as praias viguesas de paseos e bañistas e o Concello de Vigo utilizará esta fin de semana os altofalantes de Samil para advertir da necesaria distancia interpersoal de dous metros. En función do clima, o alcalde non desbotou adiantar a parcelación dos areais prevista para o 15 de xuño.