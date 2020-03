Vigo estalla en aplausos como homenaxe aos sanitarios que loitan contra o coronavirus

A mensaxe empezou a moverse o venres 13 pola noite e saltou de grupo a grupo de WhatsApp. Nestes días nos que as autoridades e os cidadáns lembran que o máis responsable é quedarse na casa, os teléfonos e os grupos de mensaxería están a substituír o contacto social. Unha desas cadeas animaba a facer algo máis que estarse quietos: saír ás xanelas para agradecer o seu labor a todos aqueles sanitarios que están a traballar estes días na crise do coronavirus. Ao longo do día, a mensaxe se reenviaba con variacións que tamén incluían ao persoal dos supermercados, transporte, servizos sociais e traballadores doutros servizos que estes días seguen traballando.

A convocatoria funcionou en moitos puntos de España. Minutos antes das 22.00 -a hora que indicaba a mensaxe- comezaban a escoitarse os aplausos. Despois, aparecían en redes sociais vídeos que rexistraban o momento. Este xesto simbólico lembra ás imaxes que vimos nos últimos días e que proveñen de Italia. Alí, os cidadáns do país europeo máis castigado pola crise do coronavirus saíron ás xanelas para cantar o himno nacional e mesmo improvisaron concertos desde os seus balcóns.

Mañá tamén hai convocada outra homenaxe para os profesionais da alimentación e da farmacia.