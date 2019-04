Vigo gozou do mellor mes de febreiro en pernoitas desde que hai rexistro

Vigo demostra, cada vez máis, que non é un destino só para o turismo de verán. Os datos recentemente publicados no INE reflicten que as pernoitas nacionais disparáronse notablemente este mes, alcanzando a cifra de 51.449, o que indica un incremento do 27,15% con respecto ao mesmo mes do ano pasado. É, de feito, o mellor dato nun mes de febreiro desde que hai rexistro no INE e a maior subida entre as principais cidades de Galicia. Por outra banda, o grao de ocupación hostaleira por praza en fin de semana superou o 44% e o grao de ocupación por habitación do mes elevouse por encima do 55%.