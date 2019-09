Vigo inicia a instalación dos arcos do alumeado de Nadal e colocará un reloxo coa conta atrás O alcalde de Vigo informou de que este luns comezou a instalación dos arcos de luces do Nadal pola rúa Aragón e desde aí irán colocándose en toda a cidade un total de 2.500 arcos. Ademais, avanzou que o Concello porá na Porta do Sol un reloxo coa conta atrás para o acendido.