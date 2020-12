Vigo insta á Xunta a decretar a gratuidade do párking do Cunqueiro e a ceder unha parcela ao Concello para construír outro aparcamento

O Pleno Municipal aprobou este mércores a moción do grupo socialista, co apoio dos concelleiros do grupo mixto e non adscrito, e a abstención do PP, na que insta á Xunta de Galicia á cesión da Parcela 5 do Proxecto Sectorial do Hospital Álvaro Cunqueiro para que o Concello proceda á construción dun novo aparcadoiro municipal gratuíto. Carlos López Font expuxo que o Concello construíu o aparcadoiro de 400 prazas gratuítas dadas as reiteradas negativas da Xunta de Galicia a dispoñer para a cidadanía as 2.000 prazas do aparcamento de pago.