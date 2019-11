Vigo insta á Xunta a que rehabilite os edificios afectados polas obras do albergue de peregrinos

O Pleno Municipal aprobou este mércores por unanimidade na súa sesión ordinaria de novembro instar á Xunta de Galicia á adquisición da propiedade situada no número 5 da Praza do Peñasco, no Casco Vello de Vigo, e á presentación dun proxecto de rehabilitación que inclúa todos os edificios afectados polo derrube ocorrido a semana pasada debido ás obras do albergue de peregrinos.

A concelleira de Urbanismo, María José Caride, defendeu a colaboración entre o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia para dar solución a unha zona de moi difícil acceso. “Non estamos para buscar responsabilidades senón máis ben para pensar e mirar ao futuro, a Xunta actuou de forma dilixente e temos que estar orgullosos da rehabilitación do Casco Vello de Vigo”, explicou.

Xabier Pérez Igrexas, concelleiro non adscrito do BNG, apelou á “responsabilidade social” das administracións “para non incorrer de novo nunha lea entre Xunta e Concello”, mentres que Rubén Pérez, da grupo mixto pola Marea de Vigo, mostrou a súa postura favorable “á rehabilitación completa” de toda a zona.

No caso do PP, o concelleiro Jesús Marco tamén anunciou o voto favorable do grupo popular pero adiantou que xa houbo conversas cos propietarios para adquirir os inmobles e criticou que o Consorcio do Casco Vello teña “a oposición do Concello”.