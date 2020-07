Vigo investirá máis de 2 millóns de euros na rehabilitación de 42 vivendas

Vigo investir√° m√°is de 2 mill√≥ns de euros na rehabilitaci√≥n de 42 vivendas A Xerencia de Urbanismo aprobar√° ma√Ī√° martes a solicitude de participaci√≥n na anualidade 2020 do programa de fomento de rexeneraci√≥n e renovaci√≥n urbana e rural do Plan Estatal de Vivenda que incl√ļe edificios nas ARIS do Casco Vello, Bouzas, Coia e Santa Clara.