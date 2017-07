Vigo iza as súas nove bandeiras azuis nas praias, a cidade española con máis distincións

Print This Post

En Argazada, o alcalde puxo en valor as doce distincións azuis que Vigo recibiu este ano, un número que sitúa a Vigo como a cidade española con maior número de recoñecementos.

Vigo ten nove bandeiras azuis, nas praias da Punta, Tombo do Gato, Argazada, Fontaíña, O Vao, Canido, Fortiñón, Rodas e Figueiras, estas dúas últimas, nas Illas Cíes. Ademais, recordou Caballero os tres sendeiros azuis obtidos: a senda entre Faros das Cíes, a litoral e do Monte da Guía en Teis e a do Lagares.

O alcalde fixo un breve repaso das incidencias atendidas polo servizo municipal de salvamento e socorrismo nos primeiros quince días de funcionamento, que corresponden á ultima quincena do mes de xuño. Están rexistradas preto de cincocentas asistencias, a maioría sanitarias leves e feridas, mais Caballero enfatizou os trece menores extraviados nos areais, “un ao día”, e solicitou atención aos pais nas praias.

Abel Caballero engadiu que o Concello dispuxo doce desfibriladores nas praias de Vigo e xa ten en funcionamento as cadeiras anfibias en Samil, e “de inmediato” no Vao, para facilitar o baño a persoas con discapacidade. O dispositivo municipal nas praias supera os cen profesionais, entre os axentes da Policía Local, o persoal de socorrismo, salvamento e asistencia sanitaria, os socorristas das piscinas de Samil e os traballadores de limpeza.