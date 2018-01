Vigo lidera un proxecto europeo de case un millón de euros para fortalecer a xestión das universidades marroquís

Connect on Linked in

A rendición de contas por parte das institucións públicas precisa da existencia e correcto funcionamento nestas entidades de estruturas e ferramentas que permitan facer un seguimento de como se gastan os cartos que a sociedade inviste nelas. Se nas universidades públicas europeas o control interno e a realización de auditorías son prácticas inherentes ao seu funcionamento, isto non sempre sucede nas institucións de educación superior de fóra da UE. Co obxectivo de fortalecer a gobernanza nas universidades marroquís a través do desenvolvemento e posta en funcionamento de ferramentas de control da súa xestión e funcionamento, a Universidade de Vigo lidera o proxecto europeo Auditum, no que, cun financiamento de 971.026 euros, colaboran outras cinco institucións académicas de Europa e do que se beneficiarán seis universidades do país africano.

“Cunha serie de socios decidimos promover un proxecto coordinado por nós para trasladar o noso coñecemento sobre a creación dun departamento de control interno, de auditoría e como facer instrumentos de control financeiro nesas institucións”, explica o vicerreitor de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais da Universidade de Vigo, Manuel Fernández, que lembra, que a institución viguesa está nos primeiros postos de transparencia das universidades españolas e “tomámonos moi en serio a cultura da rendición de contas”. Auditum desenvolverase ata finais do ano 2020 no marco da convocatoria Erasmus+ CBHE (Capacity Building in Higher Education) e nel participan, por parte europea, baixo a coordinación de Vigo, as universidades Autónoma de Madrid, Université d’Aix-Marseille (Francia), Lodz University of Technology (Polonia), Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portugal) e Erasmus University College Brussels (Bélxica) e por parte marroquí as universidades Abdelmalek Essadi, Moulay Ismail, Ibn Tofail, Hassan 1 Settat, Mohammed V, Privée de Marrakech e o Ministerio de Educación Superior de Marrocos.

A docente de investigadora do Departamento de Enxeñaría Telemática Ana Fernández Vilas é a coordina xeral da Universidade de Vigo no proxecto, no que a técnica superior de Relacións Internacionais Eva Garea é a coordinadora técnica e no que tamén participan a xefa do Servizo de Contabilidade, Dolores Ojea Troncoso, e os docentes e investigadores do Departamento de Enxeñaría Telemática Rebeca Díaz Redondo e Manuel Fernández Veiga.

Desenvolvemento de aplicacións e transferencia de boas prácticas

“As universidades marroquís participantes no proxecto desexan fortalecer e desenvolver a súa capacidade xestión, gobernanza e innovación, beneficiándose da experiencia e coñecemento das universidades europeas asociadas, baixo o paraugas da coordinación da Universidade de Vigo”, explica Eva Garea, que lembra que a institución viguesa xa colabora con universidades de Marrocos, como coordinadora, no proxecto CBHE Marmooc e como socia no Expere e no EVAL.

Auditum contempla dúas liñas de traballo: unha tecnolóxica centrada no desenvolvemento de aplicacións para o control financeiro e interno e outra de transferencia de boas prácticas no ámbito da xestión. “Por esta razón, nos equipos do proxecto hai xente de tecnoloxía da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación e persoas expertas en control financeiro e interno”, explica o vicerreitor de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais. Manuel Fernández incide ademais no feito de que boa parte dos fondos do proxecto destínanse á mobilidade do persoal das institucións académicas, dado que “a idea é que persoal académico e de servizos das universidades marroquís pasen tempo aquí co noso persoal de control interno e financeiro e que nós vaiamos alí a axudar a construír novas estruturas”.

Xunto á mellora da gobernanza universitaria a través da implementación de procedementos con boa relación calidade-prezo, respectando os regulamentos vixentes, o proxecto Auditum permitirá mellorar o rendemento, a lexitimidade e a credibilidade da acción administrativo; a evolución da xestión administrativa puramente estática cara a unha xestión dinámica e a mellora das prácticas de xestión cara a unha mellor calidade de servizo para o beneficio das parte interesadas na universidade, son os .