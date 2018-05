Vigo mantén paralizada a 1ª Iniciativa Cidadá sobre Vigozoo

Connect on Linked in

Máis dun mes despois de que a Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber rexistrasen unha Iniciativa Cidadá para expor a suspensión de actividades como os ‘aniversarios’ infantís no parque zoológico de Vigo, os colectivos non obtiveron resposta algunha á súa proposta.

O regulamento de participación cidadá do Concello de Vigo, de 1991, contempla no seu Título III a posibilidade de impulsar ‘iniciativas cidadás’ baixo unha serie de criterios mínimos “con suficiente grao de elaboración como para executárense, e nas que vos interesados leven a cabo unha contribución para ou seu desenvolvemento” (art.29) e ademais compromete ao Concello a ” Informaráselles aos solicitantes do trámite que seguirá a proposta. En todos vos casos, a resolución comunicaráselles aos interesados” (art.31).

Con todo as organizacións en defensa dos animais non recibiron noticias desde o rexistro, a través da sede electrónica do municipio, dunha proposición que busca mellorar o benestar da colección zoológica do parque da Madroa, convertido aínda nun mero centro de exhibición que tamén ignora as suxestións do persoal.

Neste sentido FFW e LIBERA! resaltan que a propia dirección do zoo vetou a ‘xornada de portas abertas’ que cada ano tiña lugar como parte das actividades do Día da Reconquista apelando ao propio benestar dos animais alí encerrados, mentres que o goberno olívico fai caso omiso aos colectivos e ao seu propio regulamento.

Para os animalistas a falta de resposta demostra que a norma de participación cidadá non é máis que outro “xoguete roto” dun goberno municipal que lanza ideas improvisadas con respecto á fauna doméstica e silvestre, como a autorización de praias con alto valor ornitolóxico para manter cans sen correa ou a continuidade do convenio de lacería e recollida cunha entidade acusada dunha alta porcentaxe de sacrificios.